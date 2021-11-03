На Дону после разговора по телефону с незнакомцем мужчина стад беднее на 100 тысяч рублей

Полицейские разыскивают мошенника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске местный житель стал жертвой мошенника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Дело в том, что мужчине позвонили с неизвестного номера. Вызывающий абонент представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по карте владельца проводятся сомнительные операции. Чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий.

- Идя на поводу у лжесотрудника банка, дончанин продиктовал свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. После этого ему начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила около 100 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

Напомним, ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что женщина из Москвы специально выкупила базу телефонов пенсионеров, чтобы обманом выманивать у них деньги.

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