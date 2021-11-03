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Общество3 ноября 2021 16:58

Смертность на Дону вдвое превысила рождаемость, скончались 47 тысяч человек

В прошлом году за 8 месяцев зафиксировали более 38 тысяч летальных случаев
Ангелина СКИБА
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Чаще всего люди умирают в городах

Чаще всего люди умирают в городах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области смертность за январь-август 2021 года значительно превысила рождаемость и составила 47 312 человек, из которых 153 - малыши до 1 года. Такие данные сегодня, 3 ноября, обнародовал Ростовстат.

Причем родилось на Дону за восемь месяцев этого года только 23 566 детей. В прошлом году за такой же период на свет появились 23 782 ребенка, умерло тогда 38 233 жителя региона.

Кроме того, ранее аналитики подсчитали, что чаще всего люди умирают в городах, наибольшее количество случаев зафиксировали в Ростове. В сельских территориях общий показатель был вполовину меньше.

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