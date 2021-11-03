В Ростове планируют капитально обновить гимназию № 45

Сейчас городские власти ожидают заключения экспертизы

В Ростове-на-Дону планируют капитально отремонтировать здание гимназии № 45. Сейчас городские власти ожидают заключения экспертизы, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В прошлом году мы изготовили проектно-сметную документацию на капитальный ремонт. Корректируем смету. Заключение экспертизы планируем получить 15 ноября. Ориентировочно, стоимость работ на объекте составит более 250 млн рублей, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации пообещал не только обновить облик здания, но и «обязательно сберечь исторический дух учебного заведения». В рамках проекта должны привести в порядок парадные и дворовые фасады, интерьер вестибюля главного входа и внутреннюю металлическую лестницу. Также специалисты усилят фундамент и укрепят наружные стены.

Постройка 1860 года - объект культурного наследия, ремонт здесь не проводили уже больше 50 лет. Износ конструкций составляет уже 60%.

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