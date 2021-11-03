Ростовчанку подозревают в том, что она во время ужина убила приятеля

Следователи выясняют детали преступления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону местную жительницу подозревают в том, что она убила 39-летнего мужчину, сообщает региональный следственный комитет.

ЧП произошло в Ворошиловском районе города. Как рассказали в ведомстве, 34-летняя ростовчанка пригласила в гости в съемную квартиру 39-летнего знакомого. За ужином мужчина и женщина переборщили со спиртным и между ними произошла ссора. В порыве злости злоумышленница схватила нож и один раз ударила им в шею гостя.

- От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемой в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в донском следкоме.

Если суд признает вину, то злоумышленница может сесть в тюрьму на 20 лет.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице по подозрению в убийстве шестилетнего внука задержали 59-летнего мужчину. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, мужчина нанес ножом множественные ранения ребенку. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

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По версии следкома, злоумышленник несколько раз ударил мальчика ножом (подробнее)