Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 ноября: небольшие заторы создают помехи автомобилистам

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в четыре балла. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Курской и Текучева.

Движение также затруднено на улице Малиновского. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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