В донском регионе начнет работу транспортный узел между Ростовом и Батайском

В Ростовской области откроется транспортный узел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе запланировали создать транспортный узел между Ростовом и Батайском. Эти данные были прописаны в программе развития транспортной системы до 2035 года.

Его планируют расположить вблизи ТРК «Мегамаг» и железнодорожной платформы «Заречная». В настоящее время в этом месте оборудуют конечную остановку междугородних маршрутов и легкого рельсового транспорта.

Здесь будет создана перехватывающая парковка, на которой одновременно смогут останавливаться до 250 автомобилей.

Когда именно приступят к реализации данного проекта пока неизвестно.

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