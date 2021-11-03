В Ростовской области за год смертность увеличилась в полтора раза

В Ростовской области выросла смертность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области смертность за год возросла в полтора раза. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Согласно им, за истекший период 2021 года в регионе скончались 23 746 жителей. Стоит отметить, что за аналогичный период 2020 года в Ростовской области умерли 14 451.

За этот же период тогда родилось 23 566 человек, а в 2020 году - 23 782 человека. Важно сказать, что возросла и младенческая смертность с 136 до 153.

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В прошлом году за 8 месяцев зафиксировали более 38 тысяч летальных случаев.