В Таганроге магазину грозит административная ответственность за неисполнение коронавирусных ограничений

Таганрогскому магазину грозит закрытие за несоблюдение ковидных мер Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Таганроге ежедневно проводятся рейды по соблюдению коронавирусных ограничений. По итогам последней проверки еще одному магазину грозит приостановка деятельности за невыполнение дополнительных ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалистами был выявлен факт нарушения в магазине на улице Петровской, 69. Торговая точка продолжала работу, торгуя непродовольственными товарами и нарушая требования постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В отношении нарушителей было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

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