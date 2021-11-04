Жителя Ростовской области наказали за незаконную добычу песка

Житель Ростовской области незаконно добывал песок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе донского края местный житель пошел под суд за нарушение правил охраны окружающей среды, сообщили в следственном управлении по Ростовской области.

По версии правоохранителей, три года, с 2017 по 2020, мужчина, зная, что находящийся в его пользовании участок предназначен исключительно для сельскохозяйственных работ, использовал землю не по назначению.

Так, он создал там карьер по добыче полезного ископаемого – тонкоплитчатого выветрелого песчаника. Это привело к уничтожению плодородного слоя почвы и растительности. Своими действиями осужденный причинил государству ущерб в размере более 20 миллиона рублей.

- В ходе предварительного следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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