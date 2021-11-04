В центре для безнадзорных животных прокомментировали петицию жителей Левенцовки, пожаловавшихся на стаю агрессивных собак

Стая собак напугала жителей Левенцовки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители микрорайона Левенцовский создали петицию на одном из популярных интернет-ресурсов. Ростовчане просят избавить их от стаи агрессивных собак, которые, по словам автора сообщения, на ее глазах укусили подростка и мужчину.

Обращение к администрации Советского района подписали уже около тысячи человек.

В центре для безнадзорных животных прокомментировали проблему. Так, по словам специалистов, к ним на электронную почту также уже поступила эта жалоба.

- Заявление принято в работу. Поступившие раннее заявления от граждан, проживающих в микрорайоне Левенцовский, рассмотрены и отработаны. Все отловленные животные, прошедшие процедуру стерилизации, выпущены в среду прежнего обитания, - сообщили в учреждении.

По словам специалистов, проблема районов города, находящихся на окраинах, в том, что проживающие в частных домах допускают рождение потомства от своих собак, которое потом просто выбрасывают ну улицу.

- Отсюда рост популяции бездомных животных – это уже следствие, бороться необходимо с причиной. Законодательно этот вопрос никак не регулируется, - сказали в ЦБЖ.

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