В Ростове-на-Дону ребенок за рулем иномарки чуть не устроил аварию

Полиция проверит информацию о ребенке за рулем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице, на улице Орбитальной, ребенок за рулем «Тойоты» спровоцировал на дороге аварийную ситуацию, об этом рассказали в социальных сетях очевидцы.

По словам свидетелей инцидента, школьник выезжал со второстепенной дороги на главную, нарушив при этом все правила, которые только можно было нарушить. Только благодаря быстрой реакции других участников дорожного движения столкновения удалось избежать.

В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в Новочеркасске школьник без спроса взял машину родителей, чтобы покататься со своими друзьями. В результате автомобиль на скорости влете в дерево. Пять подростков скончались на месте происшествия, шестой мальчик умер в реанимации спустя несколько дней после аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жизнь хрупкая, цените ее!»: В Новочеркасске простились с подростками, разбившимися в ДТП

Пять школьников, находившихся в иномарке, погибли, еще один – в реанимации (подробнее)