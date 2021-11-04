Кинолог, танцы, социальные сети: «Мисс Россия» рассказала, чем займется во время длинных выходных

Татьяна Котова составила внушительный список планов на выходные. Фото: официальный блог Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель, очаровательная блондинка с Верхнего Дона Татьяна Котова поделились списком дел, которыми займется в эти выходные дни.

Так, красавица возобновит уроки танцев, будет каждый день делать массаж лица или заниматься фейсбилдингом. А еще купит книги, которые давно хотела прочесть. Кроме этого, Татьяна Котова хочет освоить Tik Tok и Reels.

- А еще - заняться с кинологом собачками, а то от звонка в домофон столько шума. Свои планы перечислила - предлагаю тебе поучаствовать со мной, - обратилась она к свои подписчикам в «Инстаграме».

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что певица Татьяна Котова души не чает в своих собачках – Кики и Степашке. Она даже завела для своих питомцев аккаунт в «Инстаграме» Недавно у песиков появились три щенка.

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