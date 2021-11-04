Полина Диброва прогулялась по парку в кокошнике на голове и с лисой в руках

Полина Диброва очень гармонично смотрится в образе русской красавицы. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
Жена известного телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва решила порадовать себя необычной фотосессией.
Локацией для съемок стал осенний парк. Перед объективом фотографа девушка предстала в образе русской красавицы, - в зеленом сарафане и в красном кокошнике на голове. Компанию во время фотосессии Полине Дибровой составила лисица. Яркий снимок красавица опубликовала в ленте в «Инстаграм».
- Что? Конец октября? Сколько там осталось дней до нового года? Кто считал? – подписала фотографию Полина.
Пост набрал сотник лайков и комментариев.
-Невероятная, - написал один из подписчиков.
- Настоящая русская красавицы,- поддержал его второй.
- Прекрасна настолько, что дух захватывает, - высказал свое мнение третий.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что Полина Диброва навестила бабушку в Ростове.
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