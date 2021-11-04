В Ростовской области проверят органы опеки за то, что отказались отдавать внука бабушке

Прокуратура выяснит, почему внука не отдают бабушке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ростовской области проверит органы опеки Песчанокопского района за то, что отказали бабушке в усыновлении новорожденного внука. Дело в том, что мать малыша умерла при родах. А отец ушел из семье еще до рождения ребенка.

После смерти дочери 45-летняя дончанка стала собирать документы на усыновление мальчика, но получила отказ. Органы опеки аргументировали решение тем, что женщина официально не трудоустроена, а, значит, не сможет содержать малыша.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что сюжет об этом вышел на одном из федеральных телеканалов. Теперь надзорное ведомство проверит органы опеки и попечительства.

- В рамках проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства. По окончании проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования,- сказали в пресс-службе донской прокуратуры.

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