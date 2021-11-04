В Ростовской области еще 649 человек заболели коронавирусом за сутки

Врачи настоятельно советуют делать прививки от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Ростовской области озвучили свежие данные по ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки число подтвержденных заболевших увеличилось на 649 человек и на утро 4 ноября нарастающим итогом достигло 158650. Среди заболевших есть дети, молодые, люди среднего возраста и пожилые жители Дона.

Скончались от ковида 25 человек. Это 13 женщин возрастом от 52 до 90 лет и 12 мужчин возрастом от 37 до 92 лет. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 7860 человек.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 169924 тысячи человек, за сутки – 10964, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, как коронавирус убивает старков.

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