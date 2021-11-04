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Происшествия4 ноября 2021 13:00

Жительница Ростовской области «подарила» деньги мошеннику после разговора по телефону

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей
РЕПИНА Елена
КомментироватьОставить комментарий(0)
После разговора по телефону дончанка стала беднее на 40 тысяч рублей

После разговора по телефону дончанка стала беднее на 40 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Семикаракорском районе Ростовской области местная жительница стала жертвой афериста, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Вызывающий абонент представился сотрудником одного из банков и сказал, что с карты дончанки воруют деньги.

А следом звонивший предложил выполнить ряд нехитрых действий.

- Идя на поводу у злоумышленника, заявительница продиктовала свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. После этого ей начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила около 40 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

- Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах, - добавили в ведомстве.

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