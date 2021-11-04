Жительница Ростовской области «подарила» деньги мошеннику после разговора по телефону

После разговора по телефону дончанка стала беднее на 40 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Семикаракорском районе Ростовской области местная жительница стала жертвой афериста, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Вызывающий абонент представился сотрудником одного из банков и сказал, что с карты дончанки воруют деньги.

А следом звонивший предложил выполнить ряд нехитрых действий.

- Идя на поводу у злоумышленника, заявительница продиктовала свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. После этого ей начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила около 40 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

- Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах, - добавили в ведомстве.

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