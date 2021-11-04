Депутат городской Думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева вручила подарки многодетным семьям и пожилым людям

фото: Оксана Круглова

В Ростовской области возобновлена работа штаба Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Лидия Новосельцева - председатель общественного совета проекта «Старшее поколение» ВПП «Единая Россия», одной из первых активно включилась в эту работу.

Так, накануне Дня народного единства она с волонтерами «Молодой гвардии» и «Союза Машиностроителей» навестила многодетные семьи и пожилых людей, являющихся ветеранами труда, и вместе с волонтерами поздравила ростовчан с приближающимся праздником, после чего вручила им вкусные и полезные продуктовые наборы.

фото: Оксана Круглова

В свою очередь, ветераны выразили глубокую признательность добровольцам за помощь и уделенное внимание, а также поделились с ними другими наболевшими проблемами. Депутат пообещала разобраться в этих вопросах.

- По распоряжению Правительства Ростовской области вновь заработал штаб акции «Мы вместе». Волонтеры помогают людям, которым нужно оставаться дома из-за эпидемиологической ситуации: горожанам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания, многодетным семьям. Мероприятия подобного формата вносят свой вклад в улучшение здоровья, социального фона и, конечно же, настроения наших дорогих пожилых людей, что очень важно в сегодняшней непростой ситуации, — отметила Лидия Новосельцева.