В Ростове-на-Дону 19-летнего парня подозревают в том, что он из ревности изувечил женщину

Следственный комитет расследует уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице, в Ворошиловском районе города, в отношении 19-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на убийство, сообщили в региональном следственном комитете.

Злоумышленник был влюблен в 27-летнюю ростовчанку, но она не отвечала взаимностью. Накануне, 3 ноября, он предложил ей встретится во дворе многоквартирного дома на улице Борко. И там на почве ревности ростовчанин набросился на женщину с ножом.

- Он нанес множественные удары ножом по различным частям тела, после чего скрылся с места преступления. Девушка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь, - прокомментировали в пресс-службе регионального следкома.

А сам злоумышленник сбежал с места преступления и был объявлен в федеральный розыск.

- В результате грамотно спланированных и проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в этот же день. В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следкоме.

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