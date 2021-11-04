Что будет в Ростовской области 8 ноября, рассказал губернатор Василий Голубев

В регионе с понедельника снимают ковидные ограничения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 4 ноября, глава донского края Василий Голубев подписал постановление, согласно которому ограничения, вводимые в период длинных выходных, отменяются. Так, с понедельника вновь будут работать сауны, спортзалы, кинотеатры и магазины в торговых центрах.

Однако из-за того, что ситуация с ковидом в регионе не меняется в лучшую сторону даже после вводимых ограничений, меры посещения общественных мест будут жесткими.

Так, теперь можно забыть о ПЦР-тесте. Его вместо пропуска можно будет использовать только несовершеннолетним при посещении "Ростов-Арены" и спортивных массовых мероприятий.

- Вместе с тем скорректирован порядок доступа граждан во все вышеназванные учреждения и организации. Для их посещения гражданам старше 18 лет потребуется предъявить сертификат о прививке либо справку о том, что они переболели коронавирусом, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.