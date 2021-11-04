Жесткие меры для антипрививочников ввели в Ростовской области

На Дону делают все возможное, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 8 ноября, в Ростовской области меняется ряд «ковидных» правил, об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

Так, все организации, которые были закрыты на период длинных выходных, вновь начнут работать. Торговые центры, салоны красоты, стоматологи и и так далее откроют свои двери для посетителей. Вот только пускать туда будут исключительно тех людей, кто имеет сертификат о прививке или заключение о ранее перенесенном коронавирусе сроком не позднее полугода назад.

В правительстве области пояснили, что если у человека нет этих документов, то в торговый центр он может войти только для того, чтобы попасть в прививочный пункт либо же в аптеку.

При этом ПЦР-тесты уже не будут «входным» билетом для взрослых. А вот детям при посещении массовых спортивных мероприятий тесты на ковид, напротив, делать придется.

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