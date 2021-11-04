В Ростовской области кафе и рестораны будут работать по особому графику

Вскоре кафе и рестораны вновь начнут работать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 4 ноября, стало известно, что в понедельник вновь возобновят работу закрытые ранее учреждения. Так, общепит вновь откроет свои двери для посетителей. Но при этом кафе и рестораны будут работать с 06:00 до 21:00, сообщили в правительстве Ростовской области.

Также доступными для посетителей станут аквапарки, бассейны, стоматологические клиники и так далее.

Правда, кинотеатры и кинотеатры можно будет заполнять лишь наполовину, а зайти в них, а также в фитнес-центры, спортзалы и ледовые катки можно будет только по QR-коду. Также сохраняется вход по куарам в торговые центры, театры и на стадионы. А вот по свежему ПЦР-тесту никуда теперь, напротив, пройти будет нельзя.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что еще изменится в регионе с понедельника, 8 ноября. Подробности читайте здесь.

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