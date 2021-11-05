В Батайске после столкновения грузовика и легковушки человек попал в больницу

В ДТП попали сразу четыре автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 4 ноября, днем в Батайске на перекрестке улиц Луначарского и Заводской произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- 40-летний водитель автомобиля «Мерседес Акрос», двигаясь по Заводской, по предварительным данным, на перекрестке поехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 22-летнего водителя, который ехал по Луначарского, - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД уточнили, что после столкновения по инерции машины въехали в припаркованные автомобили «Лифан Солано» и «Хенде Солярис».

В результаты ДТП за медицинской помощью пришлось обратиться водителю «Дэу Нексия».

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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