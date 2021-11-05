В Ростовской области 5 ноября подтвердили 650 новых случаев COVID-19

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5366 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 650 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3792. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 208. Далее идут Таганрог - 33, Волгодонск - 31, Шахты - 28, Новочеркасск - 26, Новошахтинск - 18, Азовский район - 17, Аксайский район - 15, Азов - 14, Батайск - 12, Каменск-Шахтинский - 10.

В городе Гуково и Белокалитвинском районе по 9 случаев, в Егорлыкском, Константиновском, Морозовском и Сальском районах по 7, еще по 6 человек заболели в Донецке, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Песчанокопском, Пролетарском, Тарасовском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах. Меньше всего положительных тестов в Октябрьском и Советском районах.

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5366 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 399.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 37, 45, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 82, 83, 85, 86 лет и 9 мужчин 60, 61, 67, 71, 72, 73, 76, 80 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего в сего жертвами коронавируса стали 7886 человек.

В лабораториях региона за 24 часа провели 18990 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 376,79.

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