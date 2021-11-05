В Ростовской области за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5366 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 26 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 5 ноября, опубликовали власти.

Скончались 17 женщин от 37 до 86 лет и 9 мужчин от 60 до 80 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 7886 человек.

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5366 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 399.

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