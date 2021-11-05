В Ростове на ряде улиц запретят остановку и парковку машин

Дорожные ограничения планируют ввести городские власти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В разных районах Ростова на ряде улиц в следующем году собираются запретить остановку и парковку машин. Грядущие изменения власти прописали в плане по развитию транспортной инфраструктуры до 2035 года.

Так, ограничения введут на следующих участках:

- Нечётная сторона проспекта Ленина между Погодина и Михаила Нагибина

- Правые ряды обеих проезжих частей Лелюшенко от Современного до Введенской церкви

- Обе стороны Красноармейской, речь идет о возможности остановки и стоянки параллельным методом в крайних правых рядах

- Максима Горького от Доломановского до Театрального

- Комсомольская от пл. Толстого до 35-ой Линии

- Мясникова от 19-ой Линии

- Сарьяна от 25-ой Линии до Александровского путепровода

- Проспект 40-летия Победы от Вересаева до 40-летия Победы, 314

- 20-я Линия от Шолохова до Ченцова

Также в городе ожидаются и другие нововведения. Например, большие автобусы в будущем должны пустить из донской столицы в торговый центр «Мега», который находится в Аксайском районе.

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