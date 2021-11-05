В Ростове на ряде улиц запретят остановку и парковку машин

Дорожные ограничения планируют ввести городские власти
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В разных районах Ростова на ряде улиц в следующем году собираются запретить остановку и парковку машин. Грядущие изменения власти прописали в плане по развитию транспортной инфраструктуры до 2035 года.
Так, ограничения введут на следующих участках:
- Нечётная сторона проспекта Ленина между Погодина и Михаила Нагибина
- Правые ряды обеих проезжих частей Лелюшенко от Современного до Введенской церкви
- Обе стороны Красноармейской, речь идет о возможности остановки и стоянки параллельным методом в крайних правых рядах
- Максима Горького от Доломановского до Театрального
- Комсомольская от пл. Толстого до 35-ой Линии
- Мясникова от 19-ой Линии
- Сарьяна от 25-ой Линии до Александровского путепровода
- Проспект 40-летия Победы от Вересаева до 40-летия Победы, 314
- 20-я Линия от Шолохова до Ченцова
Также в городе ожидаются и другие нововведения. Например, большие автобусы в будущем должны пустить из донской столицы в торговый центр «Мега», который находится в Аксайском районе.
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