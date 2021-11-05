Ростов обошел донские города по стоимости мяса и сыров

1 кг баранины в Ростове стоит около 485 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самыми дорогими продуктами в Ростовской области на 1 ноября оказались разные виды мяса, полукопченая и вареная колбаса, сливочное масло, а также сыры - сычужные твердые и мягкие. Часть товаров наиболее высокую цену имеют в донской столице. Такой вывод сделали аналитики Ростовстата.

Так, 1 кг баранины в среднем по региону стоит 456 рублей. В Ростове - 485 рублей, дешевле всего в Шахтах - 415 рублей. Также южная столица обошла другие города по стоимости говядины - 421 рубль, на втором месте Сальск, меньше всего просят в Волгодонске - 386 рублей.

Кроме того, в Ростове установили наиболее высокую цену на сыры. В донской столице - 591. Дешевле всего этот продукт в городе Миллерово - 544 рубля за 1 кг.

Однако жители Миллерово больше других платят за сливочное масло - 584 рубля за 1 кг., а вот в Ростове оно самое дешевое - 564 рубля. Молоко дороже всего в Таганроге и Волгодонске - 85 и 60 рублей соответственно. А за 10 яиц в Шахтах берут 83 рубля, в Ростове - 77. Мука в Таганроге - 44 рубля, меньше всего она стоит в Ростове - 40 рублей.

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