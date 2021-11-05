Жительница Дона получила условный срок за вовлечение женщин в проституцию

Ранее приговоры вынесли еще 11 подельникам задержанной Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Ростовской области получила 3 года и 6 месяцев условно за вовлечение женщин в проституцию. Также бизнесвумен уличили в двух эпизодах, связанных с организацией работы жриц любви. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следкома по региону.

По данным ведомства, осужденная с 2009 по 2012 годы состояла в преступных группах и занималась поиском новых кадров для оказания интимных услуг. В том числе женщина длительное время промышляла в Волгодонске.

Когда нелегальную деятельность раскрыли, она ударилась в бега и некоторое время находилась в федеральном розыске. Однако окончательно скрыться от закона не удалось, жительницу Дона поймали в этом году. Злоумышленница сразу же во всем призналась. Ранее приговоры вынесли еще 11 ее подельникам. Всего преступники привлекли в проституцию около 20 человек.

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