Уже более 3 млн жителей Ростовской области приняли участие в переписи населения

Темп переписной кампании на Дону опережает среднероссийский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже более 3 млн жителей Дона приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на руководителя Ростовстата Марину Самойлову.

- На сегодняшний день число переписавшихся составило 3 млн 145 тысяч, из них на портале «Госуслуги» анкеты заполнили 597 тысяч граждан. Темп переписной кампании в области несколько опережает среднероссийский показатель, - отметила Марина Самойлова.

Это заявление специалист сделала на специальном совещании, которое в формате видеоконференции провел заместитель губернатора Александр Скрябин. Чиновник в свою очередь добавил, что в Интернете поддержать акцию все желающие могут до 14 ноября.

- Перепись на портале «Госуслуги» продлили до 14 ноября, необходимо проинформировать об этом жителей региона. Цифровое решение - новый уровень безопасности. Сайт позволяет обойтись без контакта переписчика и гражданина, что очень важно в условиях эпидемиологической напряженности, - подчеркнул Александр Скрябин.

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