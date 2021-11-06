Днем 6 ноября в Ростове будет прохладно и пасмурно

Ветер будет восточным, около 3 м/c Фото: Василий Вахрин

В субботу, 6 ноября, в Ростове будет прохладно и пасмурно. Осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

В течение дня температура воздуха в донской столице установится в районе +12 градусов. Ветер будет восточным, около 3 м/c. Атмосферное давление нормальное - 759 мм ртутного столба.

В ночь с субботы на воскресенье обещают +8 градусов. Дождей по прогнозу не должно быть. Ранее спасатели предупредили жителей и гостей города о тумане по ночам и утром с 6 по 8 ноября.

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