Днем 6 ноября в Ростове будет прохладно и пасмурно

Ветер будет восточным, около 3 м/c
Фото: Василий Вахрин
В субботу, 6 ноября, в Ростове будет прохладно и пасмурно. Осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.
В течение дня температура воздуха в донской столице установится в районе +12 градусов. Ветер будет восточным, около 3 м/c. Атмосферное давление нормальное - 759 мм ртутного столба.
В ночь с субботы на воскресенье обещают +8 градусов. Дождей по прогнозу не должно быть. Ранее спасатели предупредили жителей и гостей города о тумане по ночам и утром с 6 по 8 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на следующей неделе с 8 ноября ожидается резкое похолодание
Сначала понизится ночная температура воздуха, а потом и дневная (подробности)