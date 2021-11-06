Пассажиропоток в автобусах Ростова снизился на 20,4%

Власти опубликовали данные по перевозкам за период с 28 октября по 2 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове после введения дополнительных ограничений пассажиропоток на общественном транспорте снизился на 20,4%. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- По данным «АРПС», в среднем с 28 октября по 2 ноября количество ежедневных транзакций уменьшилось на 20,4% или на 71 718 единиц в сравнении с аналогичным периодом прошлой недели, - говорится в сообщении.

В понедельник, 1 ноября, зафиксировали 261 983 поездки, что ниже аналогичного показателя 25 октября на 122 210 единиц или на 31,8%.

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