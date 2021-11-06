Еще один парк Ростова присоединился к Ассоциации по развитию общественных пространств

Сити-менеджер пожелал сотрудникам «Левобережного» продуктивной деятельности. Фото: сайт администрации Ростова

Еще один парк Ростова - «Левобережный» - присоединился к Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ассоциация - единственная площадка на территории России и стран СНГ. Ее эксперты имеют практический опыт эксплуатации и управления крупнейшими зонами отдыха, садами, скверами, музеями-заповедниками и усадьбами. Желаю сотрудникам «Левобережного» продуктивной деятельности, - написал Алексей Логвиненко.

Ранее участником организации стал ростовский парк 1 Мая. До этого момента только эта территория представляла донскую столицу.

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