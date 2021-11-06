В Ростовской области пояснили, где будут пропускать по QR-кодам и когда нужны ПЦР-тесты

По QR-кодам и справкам будут пускать в кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы и ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 8 ноября возобновят работу организации, которые были закрыты в течение нерабочей недели. Однако теперь у посетителей будут просить только QR-коды и справки о перенесенном заболевании. ПЦР-тесты исключили из перечня документов, подтверждающих состояние здоровья, сообщили власти.

Так, жителей Дона старше 18 лет по QR-кодам и справкам будут пускать в кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы, в стоматологии и веткабинеты.

Такой же набор документов потребуется в театрах и торговых центрах. Однако люди без документов также смогут войти в ТЦ, но только через обособленный вход.

ПЦР-тесты будут требовать исключительно у молодежи до 18 лет при посещении физкультурных и спортивных мероприятий, включая стадион «Ростов Арена». У тех, кто старше 18 попросят сертификат о вакцинации или справку перенесенной инфекции.

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