6 ноября стало известно о гибели 28 пациентов с COVID-19 в Ростовской области

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5326 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информацию об этом опубликовали сегодня, 6 ноября, на сайте правительства региона.

Скончались 12 женщин от 61 года до 88 лет и 16 мужчин от 44 до 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7914 человек.

Лечение в стационарах к этому моменту получают 5326 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 397. Также, по состоянию на 6 ноября, подтвердили еще 648 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей Дона.

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