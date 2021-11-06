465 тысяч голов скота привили от заразного вируса в Ростовской области

Нодулярный дерматит относится к карантинным заболеваниям. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области от заразного вирусного заболевания - нодулярного дерматита - привили уже 465 тысяч голов крупного рогатого скота. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает сайт регионального правительства.

Обычно переносчиками этой инфекции чаще всего оказываются животные и насекомые - комары, москиты, мухи, слепни. Для человека заболевание не опасно, основной удар приходится именно на скот, который может погибнуть или теряет, например, существенную часть молока.

Нодулярный дерматит относится к карантинным заболеваниям. Единственные способы защиты сельхозживотных - вакцинация и обработка поголовья репеллентами.

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