В Цимлянском районе начали готовить участки под строительство нового путепровода

Путепровод собираются протянуть через железную дорогу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области начали готовить проект планировки и межевания территории для строительства путепровода через железную дорогу на трассе Цимлянск - Суровикино. Соответствующее распоряжение подписал Василий Голубев. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.
- Документ по размещению объекта должны завершить до 20 декабря 2021 года, - говорится в сообщении.
Работы проведут в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы», уточнили власти.
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