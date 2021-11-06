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Общество6 ноября 2021 15:05

В Цимлянском районе начали готовить участки под строительство нового путепровода

План межевания должны подготовить до 20 декабря
Ангелина СКИБА
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Путепровод собираются протянуть через железную дорогу

Путепровод собираются протянуть через железную дорогу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начали готовить проект планировки и межевания территории для строительства путепровода через железную дорогу на трассе Цимлянск - Суровикино. Соответствующее распоряжение подписал Василий Голубев. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Документ по размещению объекта должны завершить до 20 декабря 2021 года, - говорится в сообщении.

Работы проведут в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы», уточнили власти.

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