Сейчас на объекте ведут электротехнические работы. Фото: сайт правительства РО

Здание нового детсада на 80 мест возвели в селе Алексеево-Лозовском Ростовской области. Сейчас на объекте ведут электротехнические работы, устанавливают канализацию и вентиляцию, сообщает сайт донского правительства.

Также почти завершили штукатурку. До этого рабочие смонтировали окна, деревянный каркас кровли и уложили металлочерепицу. Всего на объекте задействовали около 50 человек и 8 единиц техники.

Детский сад откроют для четырех групп, в том числе для воспитанников младенческого и раннего возраста. У малышей будут свои раздевалки, игровые и спальные комнаты, буфет. Также подготовят медблок и физкультурно-музыкальный зал, а на улице разместят навесы и площадки. Всю территорию возьмут под постоянное видеонаблюдение.

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