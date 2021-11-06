Дополнительный транспорт запустят в день матча «Ростов» - «Рубин»

Маршрут № 39 будет работать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 7 ноября, в день матча «Ростов» - «Рубин», для футбольных болельщиков запустят дополнительный транспорт. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, маршрут № 39 будет работать с 15 до 19 часов. Автобусы должны ходить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж». Кроме того, в 19 часов общественный транспорт сосредоточат в центре города, чтобы фанаты смогли максимально удобно для себя добраться в другие районы.

Матч 14 тура Российской Премьер-Лиги начнется на «Ростов Арене» в 16.30. Ранее в пресс-службе ФК «Ростов» напомнили, что при входе у посетителей обязательно должны быть маски, QR-коды или справки о перенесённом COVID-19, а также паспорта.

Будут измерять температуру. Всех, у кого окажется выше 37 градусов, отправят домой. Детей до 14 лет на стадион пропустят только в сопровождении родителей.

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