Единственный победный гол оформила Надежда Колтакова. Фото: сайт ФК «Ростов»

Сегодня, 6 ноября, женская команда ФК «Ростов» одержала победу над «Зенитом» со счетом 1:0. Спортивную баталию провели в донской столице на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника. Это был 25 тур чемпионата страны.

На протяжении первого тайма ни одна из команд не показывала атакующий футбол. Однако на 24 минуте Надежда Колтакова забила штрафной.

Во втором тайме расстановка сил не изменилась. Ростовчанки хорошо защищались, и соперницы не смогли переломить их оборону. Итог - победа желто-синих. Завтра, 7 ноября, основной состав донского клуба сразится с «Рубином» на «Ростов Арене», начало в 16.30.

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