Два человека пострадали в ДТП на трассе Ростов - Таганрог

Сейчас правоохранители проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 ноября, в ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадали 20-летний водитель Skoda Octavia и его 54-летняя пассажирка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 17.37. Предварительно, молодой человек, который был за рулем иномарки, вовремя не заметил остановившееся перед поворотом авто Renault Arkana. Второй машиной управлял водитель 52 лет, после удара он не пострадал.

- Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - добавили в УГИБДД.

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Предварительно, никто не пострадал (подробности)