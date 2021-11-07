Вечером 7 ноября футболисты «Ростова» сразятся с казанским «Рубином»

Начало спортивной баталии в 16.30. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 7 ноября, в донской столице футболисты «Ростова» сразятся с казанским «Рубином». Начало спортивной баталии в 16.30. Это будет матч 14 тура Российской Премьер-Лиги.

Главным арбитром назначили Павла Шадыханова, его ассистентами станут Дмитрий Чельцов и Денис Березнов. Сейчас донская команда находится на 13 строчке турнирной таблицы. В предыдущей встрече желто-синие вничью - со счетом 1:1 - сразились со «Спартаком».

Ранее болельщиков предупредили, что сегодня на стадион будут пропускать только людей с температурой не выше 37 градусов. Кроме того, при себе нужно иметь паспорт, QR-код или справку о перенесённом COVID-19, а также защитную маску. Дети до 14 лет пройти на игру смогут только с родителями.

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