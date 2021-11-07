Стало известно, сколько человек заболели COVID-19 в Ростовской области за сутки

Лечение в стационарах получают 5311 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 647 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3822. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 197. Далее идут Таганрог - 33, Волгодонск - 32, Шахты - 32, Новочеркасск - 21, Аксайский район - 19, Азовский район - 18, Новошахтинск - 16, Азов - 15, Белокалитвинский район - 12, Каменск-Шахтинский - 10, Батайск - 10, Мясниковский район - 9, Миллеровский район - 9. Меньше всего положительных тестов в Багаевском районе и городе Зверево.

Лечение в стационарах получают 5311 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 411.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 29 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 41, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 80, 81, 83, 84 лет и 9 мужчин 62, 68, 70, 71, 73, 81, 82, 93 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7943 человека.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 14361 тест. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 336.

Прививки от коронавируса сделали 1718,93 тысячи человек, за сутки - 7088. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1639,22 тысячи человек, за сутки - 5044.

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