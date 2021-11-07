7 ноября подтвердили гибель еще 29 пациентов с COVID-19 в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 5311 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали смерть 29 пациентов с COVID-19. Такую информацию сегодня, 7 ноября, представили власти на сайте правительства.

Так, ушли из жизни 20 женщин от 41 года до 84 лет и 9 мужчин от 62 до 93 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7943 человека.

Лечение в стационарах получают 5311 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 411. Прививки от инфекции уже сделали 1718,93 тысячи жителей Дона, за сутки - 7088. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1639,22 тысячи человек.

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Об изменениях, которые произойдут с 8 ноября, сообщили власти (подробности)