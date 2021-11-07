Ростовчанин под градусом и без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Нарушителя поймали на Большой Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний житель Ростова ответит перед судом за поездку под градусом и попытку подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, пару недель назад, 20 октября, мужчину остановили на Большой Садовой. Права он показать не смог. Кроме того, вызывало вопросы состояние водителя.

Ростовчанину предложили пойти проверку, но он отказался и, чтобы уйти от ответственности, скрытно передал инспектору 10 тысяч рублей. После этого нарушителя задержали. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину, добавили в Следкоме.

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