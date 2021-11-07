Около 100 млн рублей на пиар в СМИ планируют потратить власти Ростовской области

На интернет-публикации собираются выделить 4,6 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростовской области планируют потратить на пиар в СМИ в 2022 году около 100 млн рублей. Об этом можно судить по объявленным аукционам на сайте госзакупок. Подрядчиков, которые возьмутся выполнять задачи, еще не определили.

Так, размещение на различных информационных площадках правительству обойдется в 22,9 млн рублей. На интернет-публикации собираются выделить 4,6 млн рублей, 1,1 млн рублей потратят на радио. Еще 60,2 млн рублей пойдет на сурдоперевод и субтитрирование программ.

Также 9,9 млн заложили на обеспечение информационной доступности для инвалидов. Речь идет о создании материалов, посвященных вопросам социальной защиты и реабилитации в регионе.

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