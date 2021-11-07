8 ноября 2021 года выходной или нет в Ростове-на-Дону

С 8 ноября в Ростовской области отменят ограничения, действовавшие в нерабочую неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области подходит к концу официально объявленная нерабочая неделя. Рассказываем, 8 ноября 2021 выходной или нет в Ростове-на-Дону.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора допустил продление выходных. По словам Евгения Ковалева, власти могут принять такие меры, если ситуация с заболеваемостью не изменится.

Однако в правительстве не продлили нерабочую неделю и отменили некоторые ограничения. Так, с 8 ноября возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, бани, сауны, букмекерские конторы. Парикмахерские будут оказывать и другие услуги кроме стрижки волос. Стоматологические и ветеринарные клиники будут работать в полном объеме, а не только оказывать экстренную помощь. Кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания будут работать с 6.00 до 21.00.

Залы в кинотеатрах будут заполняться наполовину. Заполняемость фитнес-центров, спортзалов и ледовых катков будет рассчитываться из учета четыре квадратных метра на посетителя. В бассейнах на каждого человека должно приходиться 10 квадратных метра зеркала воды, в аквапарках — 5 квадратных метра.

При теперь при посещении во все вышеназванные заведения и учреждения потребуется сертификат о прививке или справка о перенесенном заболевании. ПЦР-тест из списка разрешенных медицинских документов исключен.

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