Сейчас в регионе сохраняется напряженная эпидобстановка Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Ростовской области пожаловались губернатору на медицину и лечение людей с COVID-19. В комментариях к посту, который разместил в Instagram Василий Голубев, рассказали о загруженных поликлиниках, трудностях с ПЦР-тестами и нехватке врачей.

- У меня ковид. Сижу дома, узнала, что мне должны дать лекарства для лечения. Позвонила в свою поликлинику. Мне принесли «Парацетамол» и мазь для носа. Скажите, пожалуйста, я точно смогу этим ковид вылечить?, - иронично поинтересовалась жительница Дона.

- Сын болел COVID-19, педиатр к нему даже не приезжал. Лечение назначили заочно, а в качестве препаратов выдали «Парацетамол» и дешёвый антибиотик, - добавила другая участница интернет-беседы.

- Шесть дней лечимся за свой счёт в ковидном госпитале Мясниковского района. Медикаментов нет, - рассказала еще одна жительница Ростовской области.

И это далеко не все подобные обращения. О высокой заполняемости госпиталей также ранее сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев. Специалист отметил, что сейчас сохраняется напряженная эпидобстановка, рост заболеваемости за прошлый месяц превысил сентябрьские показатели на 23%.

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