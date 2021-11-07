В Новочеркасске в заброшенной шахте лифта нашли тело мужчины

Личность умершего еще устанавливают Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске в заброшенной шахте лифта бывшего мясокомбината нашли тело погибшего мужчины. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 7 ноября, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Сейчас проводится поверка всех обстоятельств происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Официально детали пока не разглашают, однако ранее в социальных сетях появилась информация о том, что умерший пролежал в воде несколько дней. Личность мужчины еще устанавливают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Штахановского от ножевых ранений погиб мужчина, есть пострадавший

Детали произошедшего пока уточняются (подробности)