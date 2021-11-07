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Спорт7 ноября 2021 17:09

Первый гол в мачте «Ростов» - «Рубин» забили гости

Команды проводят встречу в рамках 14 тура РПЛ
Ангелина СКИБА
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Главный арбитр встречи - Павел Шадыханов. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Главный арбитр встречи - Павел Шадыханов. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 7 ноября, первый гол в мачте между «Ростовом» и казанским «Рубином» забили гости. На 35 минуте игры отличился Солтмурад Бакаев. Сейчас спортивная баталия в самом разгаре.

Эту встречу команды проводят в рамках 14 тура Российской Премьер-Лиги. Играют на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучал в 16.30 по московскому времени.

Кто победит в этой схватке, пока неизвестно. Однако ранее желто-синие уже одержали уверенную победу над игроками из Тулы и сразились вничью со «Спартаком». Сейчас ростовчане находится на 13 строчке турнирной таблицы.

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