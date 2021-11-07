ФК «Ростов» разгромил на домашнем поле казанский «Рубин»

Команды провели на «Ростов Арене» матч 14 тура РПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 7 ноября, ФК «Ростов» одержал яркую победу над казанским «Рубином». Итог - 5:1. Желто-синие провели игру на домашнем поле. Это был матч 14 тура Российской Премьер-Лиги.

Счет в первом тайме открыли гости. На 35 минуте отличился Солтмурад Бакаев. Однако после этого ростовчане оформили ответный гол: мяч на 42 минуте в ворота соперников отправил Хорен Байрамян. Потом противостояние продолжилось, но ситуация к перерыву так и не изменилась.

Во втором тайме донская команда снова атаковала гостей. Желто-синие вырвались вперед благодаря Дмитрию Полозу на 49 минуте. Еще один победный гол, уже на 55 минуте, забил Понтус Алмквист. В четвертый раз голкипера «Рубина» переиграл Али Соу на 65 минуте. Также свою лепту в общую победу на 82 минуте внес Данил Глебов.

Следующую встречу в рамках РПЛ футболисты «Ростова» проведут с «Уфой» 21 ноября. Ранее желто-синие одержали уверенную победу над игроками из Тулы и сразились вничью со «Спартаком».

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