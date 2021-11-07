8-летняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Ростов - Таганрог

Две машины слетели с дороги и опрокинулись. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека, в том числе 8-летняя девочка пострадали в ДТП на трассе Ростов - Таганрог. Это произошло днем, 7 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, 43-летний водитель автомобиля Honda начал обгонять Toyota и допустил касательное столкновение с этой иномаркой. В итоге обе машины слетели с дороги и опрокинулись.

- Пострадали 43-летний мужчина, который находился за рулем Toyota, а также его два пассажира, в том числе ребенок 8 лет. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Автолюбители должны быть предельно внимательными на дорогах, нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал, - добавили в УГИБДД.

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